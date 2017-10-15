Президент Киргизии заговорил о казахских танках и несправедливом ЕАЭС

Бишкек, , 17:19 — REGNUM Если казахстанские пограничники в течение нескольких дней после президентских выборов не начнут работать в обычном режиме, то президент Киргизии Алмазбек Атамбаев созовет внеочередное заседание глав Евразийского экономического союза. Об этом киргизстанский лидер заявил сегодня, 15 октября, пишет ИА «CA-news».

"Сегодня выборы пройдут, и если они завершатся первым туром, и через один-два дня ситуация останется прежней, граница не откроется, я как президент страны-члена ЕАЭС могу созвать внеочередное заседание. Если так будет продолжаться, встанет вопрос, есть ЕАЭС или нет», — сказал он.

Также глава государства заострил внимание на том, что ранее Зайнилдин Курманов, будучи спикером парламента, утверждал, что если киргизстанские власти не отдадут Казахстану местность Каркыра, то в Киргизию войдут казахские танки.

По словам Атамбаева, сейчас ЕАЭС напоминает ему произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор». «Там персонаж Свинья говорит: «Все животные равны, но некоторые равнее». Если у нас союз, тогда все страны должны быть в равных условиях. Иначе надо думать, что это за союз такой…».

«Сейчас нас упрекают, что Казахстан даст нам на инвестиции $100 млн. Но это соглашение подписали еще в 2007 году. Тогда я предложил помочь оборудованием, «железками», которые им не нужны. Техническая помощь это называется. Это было в 2014 году, и вот они три года ждали. Честно говоря, нам эта помощь не нужна. Надо отказаться от этой помощи. Легче купить эти «железки». Надо будет — я сам помогу найти деньги». — цитирует Атамбаева «24.kg».

Глава государства также выразил недовольство тем, что казахстанские власти регулярно напоминают соседней Киргизии о потерянных выгодах из-за сниженных таможенных тарифов, сообщило ИА «Knews».

"Казахстан ничего не потерял, просто власть меньше заработала. Можно вспомнить, как за 300 сомов (252 рубля по текущему курсу) золотой рудник «Джеруй» ушел казахской компании, месторождение «Бозымчак» отдали за копейки», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2017 года казахстанские пограничники, дислоцированные на контрольно-пропускных пунктах киргизско-казахской границы, перешли на усиленный режим несения службы на время проведения выборов президента Киргизии.

Из-за того, что теперь на досмотр пересекающих границу между Киргизией и Казахстаном грузовых фур и легковых машин стало уходить не в несколько раз больше времени, перед КПП образовались многокилометровые пробки из нескольких сотен автомобилей.

Ситуация на контрольно-пропускных пунктах остается сложной и поныне. Причем не только на рубеже Киргизии и Казахстана, но также и на казахстанско-российской границе.

Отметим, что во времена правления второго президента этой среднеазиатской страны Курманбека Бакиева республики обменялись территориями: Киргизия передала в собственность Казахстану 625 гектаров пастбища Каркыра, расположенного в Иссык-Кульской области. Казахстан передал Киргизии 1 136,6 га земли.