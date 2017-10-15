ЦИК Грузии начал печатать бюллетени к выборам

Тбилиси, , 13:30 — REGNUM ЦИК Грузии начал печатать бюллетени к назначенным на 21 октября выборам в органы местного самоуправления. По информации комиссии, процесс печатания бюллетеней начался 14 октября в трех типографиях Тбилиси и продлится несколько дней.

Всего будет отпечатано 9 546 450 бюллетеней трех видов. Бюллетени голубого цвета предназначены для пропорциональных выборов партий или блоков в органы местного самоуправления, бюллетени розового цвета — для выборов мажоритарных депутаты, а бюллетени салатового цвета — для выборов мэра города или самоуправляемой общины.

«За процессом печати бюллетеней будут следить члены ЦИК и 20 представителей 2 международных и 6 местных наблюдательных организаций… Избирательная администрация в процессе отбора типографий вместе с другими критериями учла и такие, как конкурентная стоимость, качество печатных станков и охрана типографии. Все отобранные типографии оснащены камерами видеонаблюдения», — заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

Часть бюллетеней будет напечатана на языках национальных меньшинств. В частности, 208 избирательных участков получат бюллетени на грузино-азербайджанском языке, 133 избирательных участка — на грузино-армянском языке, а 4 избирательных участка — на грузино-азербайджано-армянском языке.

Не позднее чем за два дня до выборов бюллетени будут доставлены во все окружные избирательные комиссии, которые, в свою очередь, не позднее чем за 12 часов до начала голосования доставят их участковым избирательным комиссиям.

По последним данным ЦИК Грузии, на участие в местных выборах в масштабе всей страны в едином списке избирателей зарегистрировано всего 3 440 123 человек. Отметим, что, по информации Национальной службы статистики Грузии, на 1 января 2017 года общая численность населения Грузии составляла 3718200 человек, из которых до 900 тысяч человек — граждане в возрасте от 0 до 18 лет.

Как известно, выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. На участие в этих выборах зарегистрированы 22 партии, 5 избирательных блоков и одна инициативная группа. За пост мэра Тбилиси будут бороться 13 кандидатов.