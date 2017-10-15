Станислав Стремидловский, , 11:31 — REGNUM

Поляки и белорусы поссорились из-за Тадеуша Костюшко. Как пишет варшавская газета Rzeczpospolita, споры вызвала инициатива белорусской диаспоры в Швейцарии установить памятник Костюшко в городе Золотурн, где в бывшей иезуитской церкви похоронен прославленный революционер. Протесты посольства Польши в Швейцарии вызвала предполагаемая надпись: «Выдающемуся сыну Белоруссии от благодарных соотечественников». Польские дипломаты потребовали изменить ее, даже смогли привлечь на свою сторону швейцарских чиновников. А это уже вызвало бурное возмущение в Белоруссии и среди белорусов, причем, единым фронтом выступили как официальные власти, так и оппозиция.

И вот почему. Заграничная служба Польского радио, комментируя инцидент, дает информацию для справки: «Тадеуш Костюшко — военный и политический деятель Речи Посполитой, руководитель польского восстания 1794 года, национальный герой Польши, США, Литвы и Белоруссии родился в 1746 году в урочище Меречещина в Великом княжестве Литовском (ныне Брестская область, Белоруссия)». В свою очередь МИД Польши, отвечая на запрос «Радио Свобода», пишет, что «предложением польской стороны было разместить на памятнике только табличку с именем и фамилией Тадеуша Костюшко. Предложением белорусской стороны — подпись «Тадеуш Костюшко — сын Белоруссии». Эта табличка не напоминала о какой-либо связи Костюшко с Польшей, что для польской стороны было неприемлемым».

Ответная острая реакция последовала из Минска. Начальник управления информации МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, поддержав действия соотечественников по установке памятника, заявил: «Уверен, что эта идея может и должна быть реализована, и без грубого вмешательства в деятельность общественного объединения в Швейцарии со стороны кого бы то ни было». В свою очередь оппозиционный Белорусский народный фронт выразил благодарность Ассоциации белорусов Швейцарии «за инициативу увековечения памяти национального героя Тадеуша Костюшко» и осудил «действия посла Республики Польша в Швейцарии, направленные на изменение содержания надписи на установленном белорусами Швейцарии памятнике Костюшко, как деструктивные и направленные на провоцирование искусственных и ненужных конфликтов в отношениях между народами Польши и Белоруссии».

Эмоционально окрашенные разъяснения, что именно вызвало протест белорусов, дал главный редактор проправительственной газеты «СБ Белоруссия сегодня» Павел Якубович. По его словам, «не упал бы метеорит на гордую Варшаву, если швейцарцы, а также любопытствующие туристы узнали бы, что легендарный генерал Костюшко родился на нынешней Белоруссии, что это потом он стал героем многих стран. А те, кого бы эта история заинтересовала, забрались бы в интернет и узнали о герое еще больше, и кое-кто задумался бы над запутанной партитурой европейской истории, полноправными участниками которой, пусть и не очень шумно, но были и белорусы, или, если угодно, до Екатерины Великой литвины, кому какие больше нравятся термины. Но никак не безликие «тутэйшыя». А Rzeczpospolita процитировала гродненского профессора Алеся Островского, подчеркнувшего, что «Костюшко является этническим белорусом в современном понимании».

Одним словом, нашла коса на камень. Пока Варшава, закрепляя представление о Костюшко как об общем герое современных государств, составлявших некогда части Речи Посполитой Обоих Народов, пытается вместе с тем «приватизировать» его и свести к польскости, официальный Минск требует признать революционера важным элементом белорусского пантеона героев, ведь белорусы — это не только «крестьяне от сохи», а белорусская оппозиция доходит и до исследования этнических корней. Но ведь Костюшко важен не просто как человек, совершивший различные деяния на рубеже XVIII — XIX веков, а в первую очередь как образ, своего рода «икона». Есть ли в этой «иконе» то, что может объединить поляков и белорусов? Пожалуй, что да. Именем Костюшко была названа 1-я Варшавская пехотная дивизия, когда поляки, белорусы и русские вместе сражались с нацизмом. Сформированная в 1943 году под руководством полковника Зыгмунта Берлинга, она первая вступила в освобожденную от немцев Варшаву и вместе с Красной Армией штурмовала Берлин, благодаря чему польский флаг был единственным, поднятым в поверженной столице рейха наряду с советским.

Сегодня, правда, в нынешней Польше и Берлинг, и солдаты его не в особой чести. 1 сентября 2011 года дивизия была расформирована польскими властями. Однако и поныне есть в Польше люди, которые помнят о подвиге тех, кто сражался с гитлеровцами в Белоруссии, Польше и Германии. В октябре сего года в районе Пшемысля была запланирована реконструкция битвы под Ленино, когда 12 — 13 октября 1943 года советская 33-я армия Западного Фронта и входящая в ее состав 1-я Варшавская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко сражались с силами немецкого вермахта. Как заявил председатель Пшемысльской ассоциации исторической реконструкции X D. O. K. Мирослав Майковский, «в течение многих послевоенных лет в Польше игнорировали заслуги солдат генерала Андерса и восхваляли солдат генерала Берлинга. Теперь несколько лет мы наблюдаем уже обратную тенденцию — осуждают солдат генерала Берлинга, которые совместно с Советским Союзом воевали с Германией. А ведь и те, и другие в большинстве своем имеют сибирское происхождение. Они прошли ад депортации, Сибирь, желая бороться за свободную Польшу». Вот та возможность примирить поляков и белорусов друг с другом, оставляя за скобками этническую принадлежность Костюшко.