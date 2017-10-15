В Киргизии проходят выборы президента республики

Бишкек, , 10:20 — REGNUM В Киргизии сегодня, 15 октября, проходят выборы президента республики.

В 8:00 по местному времени (5:00 по московскому времени) в республике открылись 2375 избирательных участков. Граждане за рубежом смогут проголосовать на 37 участках, расположенных в дипломатических и консульских представительствах. Из них в России откроются шесть избирательных участков.

По данным киргизской Центральной избирательной комиссии правом голоса в республике обладают три миллиона 876 тысяч 985 граждан. Однако, в избирательных списках только три миллиона 25 тысяч 770 граждан, так как остальные не сдали биометрические данные, которые необходимы для участия в голосовании.

За пост президента Киргизии борются 11 кандидатов.

Основная борьба разворачивается между двумя кандидатами — Омурбеком Бабановым и Сооронбаем Жээнбековым. Жээнбеков баллотируется от партии власти и считается преемником действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Нынешние выборы президента — знаковое событие для Киргизии. Дело в том, что это первый случай в новейшей истории республики, когда действующий президент уходит сам. Двух предыдущих президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева свергли в результате государственных переворотов.