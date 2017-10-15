Минобороны РФ: Сирийский Меядин освобожден от террористов

Москва, , 09:28 — REGNUM Сирийские правительственные войска смогли полностью освободить город Меядин от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом накануне, 15 октября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Меядин. Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город», — рассказал Конашенков.

Напомним, сирийский город Меядин оставался крупным населенным пунктом в долине реки Евфрат, который контролировали боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Конашенкова, войсковая группировка под командованием генерала Сухела продолжает развивать наступление на оставшиеся силы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России.

Кроме того, представитель Минобороны РФ отметил, что для обороны Меядина командование ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стянуло свои самые боеспособные резервы, однако и они были разгромлены.

Разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный, пояснил Конашенков.