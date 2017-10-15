В Киеве прошло факельное шествие бандеровцев

Киев, , 08:56 — REGNUM В Киеве прошло очередное факельное шествие бандеровцев. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают украинские СМИ.

Члены различных нацистских группировок прошли по главным улицам украинской столицы со своей символикой и факелами. Под данным украинских СМИ в факельном шествии приняли участие около 10 тысяч человек.

Марш был приурочен к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была боевых крылом Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В годы Великой Отечественной войны, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражалась против Советского Союза на стороне Третьего рейха. Лидерами группировки были Степан Бандера и Роман Шухевич.

На Украине нацистам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присвоен статус «борцов за независимость».

Среди традиционных нацистских лозунгов на нынешнем факельном шествии то и дело раздавалось: «Петю — геть!»

Речь идёт о президенте Украины Петре Порошенко.

Организаторы акции пояснили, что данное факельное шествие — ещё и «последнее предупреждение» нынешней власти в связи с принятием закона о статусе Донбасса.