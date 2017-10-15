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Король Саудовской Аравии одобрил стратегию Трампа по Ирану

Политика

Вашингтон намерен «сдерживать агрессию» Тегерана

Эр-Рияд, 15 октября 2017, 05:50 — REGNUM  Новая стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана одобрена королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Саудовский монарх поддержал позицию американского лидера в ходе телефонной беседы, которая состоялась 14 октября. Трамп в ответ выразил признательность Аль Сауду за поддержку.

Глава США также напомнил о намерении Вашингтона сотрудничать с союзниками в области мировой безопасности. Кроме того, лидеры Саудовской Аравии и США обсудили двусторонние отношения и перспективы их развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Дональд Трамп заявил о намерении США покинуть ядерное соглашение по Ирану и анонсировал новые экономические ограничения в отношении Тегерана. В новой, более жесткой стратегии Вашингтона говорится о необходимости «сдерживания агрессии» Ирана и противодействия «поддержке терроризма и боевиков» с его стороны.

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