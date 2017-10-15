Мачеревич: Самописец самолета Качиньского зафиксировал взрыв

Варшава, , 05:31 — REGNUM Момент взрыва на борту самолета Ту-154, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, зафиксирован самописцами и обнаружен специалистами на записи. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич, пишут 15 октября «Известия».

"Мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше», — заявил Мачеревич.

Он пояснил, что эксперты обнаружили и идентифицировали момент взрыва в показаниях одного из бортовых самописцев. В настоящее время специалисты анализируют запись, чтобы исключить любую другую ее интерпретацию.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Ту-154, на борту которого находился глава Польши Лех Качиньский, его супруга, государственные деятели, разбился при заходе на посадку на аэродром под Смоленском. Погибли все 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Отчет о причинах крушения самолета был представлен Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году. Техническое расследование показало, кто к катастрофе привели неправильные действия экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году польская правительственная комиссия, расследующая катастрофу, заявила о признаках взрыва самолета. Российская сторона это утверждение отвергла, ссылаясь на результаты проведенных экспертиз.

Читайте также: Песков ответил на заявления комиссии Польши о трагедии под Смоленском

Читайте ранее в этом сюжете: СК России опроверг версию Польши о взрыве на борту Ту-154 Качинского