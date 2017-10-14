Бывший новгородский губернатор стал сенатором

Великий Новгород, , 22:54 — REGNUM Бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин, руководивший регионом с 2007 по 2017 годы, наделён полномочиями члена Совета Федерации от правительства Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соответствующий указ был подписан сегодня, 14 октября, губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

До настоящего времени, с сентября 2016 года, исполнительную власть Новгородской области в Совете Федерации представлял Алексей Костюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в списке кандидатов на пост сенатора у Андрея Никитина также были мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев и заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

Сегодня, 14 октября, Андрей Никитин вступил в должность губернатора Новгородской области. После церемонии в соответствии с областным законом было отправлено в отставку правительство региона — его новый состав будет объявлен в ближайшие дни.

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