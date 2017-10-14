Песков не стал комментировать сообщения о встрече Путина с Собчак

Москва, , 22:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о том, что глава государства Владимир Путин якобы встречался с телеведущей Ксении Собчак и дал интервью.

«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — сказал представитель Кремля в интервью РИА «Новости».

14 октября Русская служба ВВС со ссылкой на источники сообщила, что телеведущая Ксения Собчак якобы встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным источников, поводом для встречи стало интервью, которое Путин дал Собчак для её фильма об Анатолии Собчаке.

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