Выборы в Австрии: авторитарного поворота не будет?

Вена, , 21:36 — REGNUM Австрийская партия свободы (АПС) набирает в опросах от 20 до 30%, и, вполне вероятно, окажется второй или третьей сильнейшей политической партией на выборах в Национальный совет Австрии-2017. Об этом 13 октября сообщает австрийское издание Die Zeit.

Еще год назад АПС лидировала во всех опросах. Позже Себастьян Курц и его Австрийская народная партия (АНП) множество голосов отвлекли на себя. И это, по мнению эксперта, естественно, так как, пожалуй, самая большая проблема Австрии на поверхности — это проблема иммиграции и беженцев, отмечает Пелинка. Затем идет проблема социально незащищенных слоев населения, так называемых «неудачников модернизации».

Эксперт также подчеркивает, что избиратели АПС — это прежде всего люди без высшего образования, чаще всего мужчины, проживающие в сельской местности. Партия значительно менее популярна среди людей с высшим образованием. То есть, по своей сути, АПС — это партия рабочих, и здесь можно провести некоторую параллель с французским Национальным фронтом.

То, что когда-то называлось пролетариатом, сегодня уже является мелкой буржуазией, страдающей от страха потери дохода и деградации, отмечает политолог. Причем эти слои населения находятся в западных странах в более приличном положении, чем рабочий пролетариат — им есть, что терять. Среди них также существует и международная конкуренция за счет мигрантов, на которых они зачастую реагируют страхом, отвержением и ксенофобией.

Фактически, левым партиям, которые заявляют, что они представляют социально незащищенные категории населения, невозможно, отмечает Пелинка. Сейчас мелкая буржуазия становится все меньше и меньше, в то время, как группа более образованных, пост-материалистических бенефициаров глобализации растет по всему миру. И они по своей природе в основном либеральные и левые. Стоит отметить, что буквально 50 лет назад «зеленых» партий не существовало вовсе, а теперь они созданы повсеместно в западном сообществе. Эти партии — левые, но они никогда не были пролетарскими. Вот почему, считает экперт, социал-демократы так плохо справляются в Германии, и сейчас переживают кризис в Австрии.

Отметим, что Австрийская партия свободы была основана в 1955 году и ее корни лежат в национал-социалистической немецкой рабочей партии. Изначально АПС была постнацистской партией, основанной бывшим лидером бригады СС, то есть партией бывших нацистов для бывших нацистов. Это была правоэкстремистская партия с германско-националистическим уклоном. К 1980-м годам АПС стала 5%-й партией с пожилым крестьянским электоратом. Однако все радикально изменилось под руководством Йорга Хайдера. Он открыл «Партию Свободы» для разочарованных низших средних классов.

Так, правый популизм надолго отодвинул назад немецкий национализм и стал служить на благо «патриотической Австрии». При этом правый популизм всегда был против иностранцев, а в данном случае даже против немцев. АПС старого образца была открыта для вступления в НАТО. Сегодня же АПС является ярым сторонником австрийского нейтралитета и скептически относится как к НАТО, так и к ЕС.

Однако, «экстремизм многомерен», — подчеркивает Пелинка, — «И сейчас лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе уже отправляется в Израиль, посещает мемориал Холокоста Яд ва-Шем, а ведь все это до недавнего времени было невозможным. Казалось бы — прощание с радикализмом, однако партия сейчас впадает в новые экстремистские настроения — против иммиграции и ислама. И в этом она уже начинает напоминать Национальный фронт».

Так что же сейчас можно ожидать от АПС в правительстве? Эксперт отмечает, что ещё начале 2000-х партия уже была представлена на федеральном уровне, однако в течение двух с половиной лет она потеряла почти две трети своих избирателей. Это было связано как с внутренними конфликтами и спорами, так и с неспособными министрами и невыполненными обещаниями. Но видимо, эта партия в правительстве еще не до конца разочаровала избирателей. Однако при этом резкого авторитарного поворота, урезания свободы выражения мнений и свободы печати, а также независимой судебной системы в Австрии при правительстве Курца-Штрахе не предвидится, заключает Пелинка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Австрии состоятся уже завтра, 15 октября. На данный момент, согласно опросам общественного мнения, лидирует Австрийская народная партия, следом идет АПС и Австрийская социал-демократическая партия.