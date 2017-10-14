Сирия осудила ввод войск Турции в провинцию Идлиб

Дамаск, , 21:23 — REGNUM Власти Турции должны немедленно вывести войска из сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает SANA, заявил официальный источник в министерстве иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии.

«Нынешняя агрессия не имеет никакого отношения к астанинским договоренностям между странами-гарантами, а наоборот противоречит им, — говорит источник. — Турецкий режим должен соблюдать подписанные в Астане договоренности».

13 октября Генштаб Турции сообщил, что турецкие военные начали сооружать наблюдательные пункты в сирийском Идлибе для наблюдения за перемирием и доставкой гуманитарной помощи в зону деэслакации.

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