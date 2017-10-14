Нужно обмениваться крылатыми словами, а не крылатыми ракетами — Матвиенко

Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM Люди ждут от парламентариев практических шагов, которые снизят градус напряжения на планете в то время, когда на международной арене заметен очевидный конфронтационный уклон. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) 14 октября в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Матвиенко, в текущей ситуации парламентская дипломатия становится единственным средством поддержания диалога. Она отметила, что Россия обеспечила беспрепятственный въезд в страну на ассамблею МПС всем заинтересованным депутатам, независимо от присутствия их в каких-либо санкционных списках.

«Мы глубоко убеждены в недопустимости любых санкций к парламентариям», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

«Люди должны обмениваться крылатыми словами, а не крылатыми ракетами», — добавила она.

На ее взгляд, язык санкций — это язык авторитаризма, а не демократии. Сегодня, заметила Матвиенко, в мире набирает оборот политика вмешательства в дела суверенных государств, а «в жертву политическим и экономическим интересам приносятся общечеловеческие ценности».

«В деле демократии может быть только добровольный импорт, а не силовой экспорт», — сказала она.

Матвиенко заявила, что в России есть многовековой опыт мирного сосуществования представителей разных народов и конфессий, сегодня в стране живут люди 193 национальностей, которые используют 277 языков и диалектов.

«Не может быть наций-учителей и наций-учеников, правых и неправых народов», — добавила Матвиенко.

Она предложила провозгласить день создания МПС — 23 июня — Международным днем парламентаризма.

«Надеюсь, что в перспективе все государства, входящие в ООН, станут членами МПС, превратив нашу организацию в парламентское измерение ООН де-факто, а может быть, и де-юре», — сказала глава Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Межпарламентский союз является старейшей международной парламентской организацией, он основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Межпарламентский союз содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, а также установлению межнационального мира и сохранению международной безопасности.

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