Президент России предложил бороться с терроризмом без двойных стандартов

Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM Грубое вмешательство извне, без учета региональной и национальной специфики, привело к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сегодня, 14 октября, выступая на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению президента, в современном мире не может быть и нет унифицированных, шаблонных моделей развития. Каждое государство имеет естественное и неоспоримое право решать свою судьбу, как это заложено в уставе ООН.

«Попытки вмешаться в жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос. Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности и росту террористической угрозы. Убеждены, бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах. И разумеется, только объединяя усилия, только сообща», — заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что Россия «не раз призывала создать в этих целях широкую международную коалицию и по-прежнему считает критически важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором».

«Вы знаете какие усилия предпринимает наша страна в стабилизации военно-политической обстановки в Сирии. За два года в разы сократилась подконтрольная террористам территория, освобожден ряд крупных населённых пунктов, нанесен ощутимый ущерб инфраструктуре террористов», — добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что при этом Россия действует на сирийской территории по согласованию с властями этой страны и строго в рамках международного права.

Читайте также: Минобороны РФ опубликовало данные об освобождении территории Сирии

Глава российского государства напомнил, что недавно в Казахстане были оформлены договоренности о четырех зонах деэскалации в Сирии, достигнутые с участием стран-гарантов — России, Ирана, Турции, и при поддержке многих других государств.

По словам Владимира Путина, эти договоренности создают условия для продвижения к выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2254 на основе прямого диалога между правительством в Дамаске и оппозицией, объединения усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установления мира и сохранения единства Сирии. Он также отметил, что мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении этой страны.

«В наших общих интересах продвигать мирную, созидательную, взвешенную повестку дня, стремиться к снижению конфликтности, не допускать появления новых разделительных линий, в том числе по этническим и религиозным признакам. Вместе идти к формированию более справедливой и прочной архитектуры международных отношений. Убежден, что подавляющему большинству парламентариев мира близок именно такой подход», — подытожил Владимир Путин.

Межпарламентский союз является старейшей международной парламентской организацией, он основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Межпарламентский союз содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, а также установлению межнационального мира и сохранению международной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал мировое сообщество задуматься о восстановлении Сирии