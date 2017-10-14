Путин назвал практику санкционных списков недопустимой и глупой

Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM Практика введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют парламентарии, недопустима. Об этом сегодня, 14 октября, выступая на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Президент РФ подчеркнул, обращаясь к парламентариям, что они, как никто другой, понимают «ценность закона и права, диалога и свободной дискуссии». Поэтому, обратил внимание Путин, «в нынешних условиях столь востребована парламентская дипломатия, которая способна укрепить доверие между государствами и помочь в поиске компромиссных решений острых международных и региональных проблем».

«К сожалению, мы видим, что в последнее время всё активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей. Имею ввиду практику введения дискриминационных ограничений и санкционных списков, в которых зачастую фигурируют и парламентарии. Считаем такую практику недопустимой, вредной и просто глупой. Тем более это контрпродуктивно, когда в рамках межпарламентских структур ущемляются целые делегации», — заявил Владимир Путин.

Это, подчеркнул президент России, «противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, суверенному праву каждого государства высказывать и цивилизованно, открыто отстаивать свою точку зрения».

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Как сообщила ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, именно Россия выступила в МПС с инициативой о недопущении каких-либо санкций против парламентариев и ограничения их сотрудничества и диалога, которую также поддержали все члены Союза.

«Мы дали гарантии и обеспечили въезд всех членов всех членов национальных делегаций всех государств вне зависимости от того, находятся они или нет в каких-либо ответных ограничительных списках», — подчеркнула Матвиенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года делегацию РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишили основных полномочий. Это произошло на фоне гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.

12 октября 2017 года ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую снять политические санкции с Российской Федерации.

Напомним, Межпарламентский союз является старейшей международной парламентской организацией, он основан в 1889 году и объединяет парламентариев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Межпарламентский союз содействует развитию парламентаризма, соблюдению прав человека, а также установлению межнационального мира и сохранению международной безопасности.

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