Силуанов: Бюджет РФ готов к возможному ужесточению санкций

Москва, , 19:39 — REGNUM Бюджет Российской Федерации готов к возможному расширению санкций со стороны США. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Инвесторы спрашивают, безусловно, как Россия будет реагировать в случае изменения санкционного режима, — говорит Силуанов. — Я скажу, что мы максимально что могли, то сделали».

По его словам, власти РФ работают над снижением дефицита бюджета.

«Мы основываемся на том, что в случае изменения каких-то внешних ограничений мы сможем основываться на своих собственных ресурсах…, — говорит Силуанов. — Поэтому все, что мы могли сделать в бюджете, мы сделали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах против Российской Федерации, Ирана и Северной Кореи.

В частности, новые ограничительные меры Вашингтона затрагивают энергетические проекты РФ, такие как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».