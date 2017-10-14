Роман Газенко, , 19:14 — REGNUM

Счет времени до намеченных на 15 октября президентских выборов в Киргизии пошёл на часы. Российское экспертное сообщество, оценивая шансы кандидатов, даёт уверенную победу с большим отрывом лидеру оппозиции предпринимателю Омурбеку Бабанову. При одном существенном условии — выборы, как неоднократно обещал действующий киргизский президент Алмазбек Атамбаев, должны быть честными. Цена коррекции в пользу назначенного Атамбаевым его официального преемника экс-премьера Сооронбая Жээнбекова велика: уровень применения верховной властью административного ресурса в канун и во время голосования. Он определяется готовностью уходящего президента перейти границу специфически понимаемой им «демократии» и распаковать силовой сценарий отмены «неправильных» результатов народного голосования.

Основания, не позволяющие исключать такую перспективу, в изобилии демонстрировал сам Атамбаевв ходе всего предвыборного периода. Под непрекращающуюся риторику о Республике Кыргызстан как оазисе демократии в «не таком» окружении, действующий президент с самого старта избирательного процесса продолжил привычную игру в управляемую демократию, не совместимую с нарисованным в его воображении идеалом. Начало было положено публичным попранием права народа на свободный выбор — фактом назначения преемника. На что мог рассчитывать автор политического курса «стабильности», приведшего страну в зону социально-экономического предполья, назначая преемника этого провального курса со стартовым рейтингом на уровне математической погрешности? Самоуверенная убеждённость Атамбаева во всемогуществе подвластного ему административного ресурса и недооценка уровня раздражения общества его далёкой от реальности риторикой о благополучии страныне позволила ему допустить мысль о его возможном политическом банкротстве.

Стандартный алгоритм действий непопулярной власти в технологии «сушить» явку для беспроблемного голосования. Тем более, что по киргизскому законодательству выборы будут признаны состоявшимися даже если в них примет участие один человек. Главное в такой технологии — не допустить эмоций, чтобы превратить голосование в скучное рутинное мероприятие, ради которого не стоит жертвовать выходным днём. Это даст возможность сделать главным фактором дисциплинированных и «правильно» голосующих госслужащих.

Но по закону этой пьесы до финального аккорда админресурса его надо использовать, чтобы сделать выборы фактически безальтернативными — расчистить дорогу черепахе, убирая с предвыборной дистанции всех способных двигаться быстрее. И поначалу такая стратегия давала Атамбаеву нужные результаты, повышая изначально мизерные шансы его ставленника Жээнбекова. При этом Атамбаева не особо беспокоило, что параллельно на финишную прямую выходит более чем серьёзная альтернатива — предприниматель Омурбек Бабанов. Нет сомнений в том, что президентская «демократическая» самодеятельность предусматривала такое развитие сюжета. Одним из «достижений» режима Атамбаева стала его пресловутая «стабильность» — финансовые возможности не в состоянии конкурировать с административным ресурсом: чтобы победить задающего правила игры необходимо менять систему. А киргизское общество явно устало от двух революций за недолгую историю своей независимости. Значит, по логике Атамбаева, Омурбек Бабанов не может не встроиться в заготовленный под Жээнбекова сценарий транзита власти: либо снимет свою кандидатуру на пике рейтинга, либо смирится со вбросами голосов и другими выборными манипуляциями власти, либо сломается под угрозой применения всех возможных санкций административного аппарата.

Поворотным моментом очевидно стало 8 сентября. В этот день в своём выступлении в парламенте Бабанов указал на недопустимость личного вмешательства замглавы Государственного таможенного комитета РаимбекаМатраимова и его сотрудников в ход выборов и пригрозил последствиями.

«Когда человек ничего не видит, опираясь на свою власть, он нарушает законы. Нужно это иметь в виду. Кыргызстанцы давали урок и Акаевым, и Бакиевым, и все госслужащие должны помнить об этом! И я вам обещаю, что мы добьемся возбуждения уголовного дела по каждому факту, если сотрудники ГТС участвовали в проведении выборов. И в первую очередь это предупреждение касается Матраимова. Про работу этого человека много чего можно сказать, и это все еще впереди» — заявил Омурбек Бабанов.

Зная, что высокопоставленный таможенник — родственник президентского ставленника Сооронбая Жээнбекова и, оправдывая своё прозвище «Раим-миллион», является его более чем вероятным избирательным кошельком, Бабанов очевидно пригрозил уголовным расследованием не только разветвлённому могущественному клану Жээнбекова, но одновременно послал недвусмысленный сигнал и всему госаппарату. Очевидно, что обладатель обширных земельных угодий, которые по международному кадастру превышают задекларированный доход семейства американского экс-президента Барака Обамы в 1,95 миллиона долларов, Жээнбеков не единственный, кому не захочется отвечать на вопросы «откуда и на какие деньги». Вполне возможно, что последовавшие лихорадочные действия Атамбаева свидетельствуют о том, что угрозу Бабанова он воспринял и на свой счёт.

С этого момента у участников операции «преемник» появляются первые признаки нервозности. Во время своего дебюта в публичных теледебатах доселе невзрачный Сооронбай Жээнбеков продемонстрировал свое видение стилистики будущей политики для страны и непроизвольно выдал отношение своего покровителя к угрозе Омурбека Бабанова. Он перешёл на «ты», назвав Бабанова птенцом, который в силу возраста не способен бороться с коррупцией. В переводе с хамского языка на понятный обществу сигнал это, очевидно, должно означать: «Мы с моим другом Алмазбеком тебе не по зубам».

Спустя всего пять дней после инцидента в парламенте, 14 сентября, Атамбаев летит в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В экстренном визите Атамбаева в Сочи эксперты усматривают попытку уговорить Путина открыто поддержать его ставленника. Незадолго до этого, ещё в июне, Атамбаев, в ходе своего «последнего» визита в Россию, успел договориться о списании свыше 13 миллиардов рублей госдолга Киргизии и официально попрощаться с Путиным. Повторное «прощальное» свидание с Путиным для Атамаева закончилось явной неудачей. Российский лидер не поддался на манипуляции использовать его в качестве живого рекламного щита для атмбаевского протеже Жээнбекова. По итогам визита не было совместного коммюнике. А в интервью киргизской журналистке, пытавшейся вытянуть бездарными лобовыми вопросами заверения в личной дружбе с Атамбаевым, Путин парировал их акцентированным заявлением о том, что «он не порывает связей с разведкой» и об «умении Атамбаева держать слово». Это был прозрачный намёк на то, что российскому руководству хорошо известны невысокие шансы официального наследника киргизского президентского кресла Жээнбекова одержать честную победу над Бабановым, и её устроит только тот выбор, при котором народу будут обеспечены гарантированные Атамбаевым «прозрачные выборы».

Ещё через пять дней, 19 сентября, Атамбаев получает известие о встрече лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым. Накануне Назарбаев проводил такую же рабочую встречу и с Жээнбековым, но Атамбаев воспринимает это крайне болезненно, и у него сдают нервы. И на следующий день, 20 сентября, он использует трибуну ООН, чтобы перед мировой аудиторией дать отповедь попыткам вмешательства Казахстана во внутренние дела Киргизии и захвата власти олигархами. Двойные стандарты налицо. В порыве недипломатической ярости Атамбаев, видимо, забывает, как в свою бытность кандидатом в президенты сам встречался с российским руководителем Владимиром Путиным. В этот же день киргизский МИД направляет гневную ноту протеста в адрес дружественного Казахстана.

До этого момента все многочисленные недружественные высказывания Атамбаева в адрес ключевых для Киргизии блоковых организаций — ЕАЭС и ОДКБ сдержанно старались не замечать. Так, в интервью европейскому телеканалу «Евроньюс», президент Киргизии заявил о принципиальной готовности страны вступить в ЕС «хоть завтра», а присоединение к системе евразийской экономической интеграции обозначил как результат грубого выкручивания рук:

«…Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы…»

На чудовищное обвинение в экономической блокаде и мифических жертвахпартнёра, который с целью помочь синхронизировать процесс киргизского продуктового экспорта сам финансировал создание на территории Киргизии оборудование приграничных лабораторий качества, прореагировали сдержанно. Интересы содружества тогда были выше попыток блефовать перед партнёрами смехотворными угрозами вступления хромой экономики среднеазиатской страны в Европейский союз и поссориться с щедрым на дотации партнёром по ЕАЭС Казахстаном. Тем более, никто не верил в реальность намерений Атамбаева пойти по следам его бывшего украинского коллеги Виктора Януковича в результате таких же неуклюжих телодвижений ради очередных финансовых инъекций. Также снисходительно Владимир Путин отреагировал на высказанное киргизским президентом намерение сократить до 15 лет срок договора на размещение российской авиабазы в Киргизии в рамках ОДКБ. Путин высказал мысль, что Россия не гонится за количество своих зарубежных баз, и если Киргизия готова сама обеспечить свою безопасность, он препятствовать не будет. Тема заглохла сама собой.

Но теперь, после перехода Атамбаевым дипломатического рубикона. Москве и Астане становится очевидно: дела с операцией «преемник» у уходящего киргизского президента настолько плохи, что ради сохранения личной власти Атамбаев готов пожертвовать интересами союза с ключевыми партнёрами и финансовыми донорами Киргизии. И преемник такого курса Москву и Астану по понятным причинам не устроит. Либо не устроит членство Киргизии в их политико-экономическом союзе. Окончательный крест на перспективе восстановления отношений рамках ЕАЭС и ОДКБ при сохранении своего влияния в Киргизии Атамбаев фактически ставит в интервью американскому журналу «Тайм», опубликованному 1О октября, за пять дней до выборов. В нём он оправдывает исламский терроризм и действия террористической организации, с которой Россия борется в Сирии:

«Сегодня очень большой всплеск терроризма во всём мире. Сейчас это ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потом будут другие… Раньше тоже был радикализм, но он тогда назывался или анархизмом, или большевизмом. Что же такое «исламский халифат» (организация, запрещённая в России — Ред.)? Это то же, что предлагал Карл Маркс и Владимир Ленин, это общество справедливости», — заявил Алмазбек Атамбаев.

И далее киргизский политик указывает всему миру, и, прежде всего, окружающим Киргизию «недемократическим странам» путь к социальной справедливости:

«Если мы не построим демократию в Кыргызстане, а демократия потом не разойдётся на весь регион и на весь мир, то у мира будет мрачное будущее… Кыргызстан небогатая страна, но мы получаем финансирование и кредиты у Китая и России».

Атамбаев уже давно даёт повод усомниться в адекватности восприятия действительности, но в этом интервью он превзошёл самого себя. Конечно, ни Китай, ни Россию, ни стыдливо не упомянутый Казахстан не прельщает перспектива оплачивать иждивенческий политический курс, формируемый человеком, который считает в порядке вещей продемонстрировать им, заблудшим в тоталитаризме, на их же деньги, чудеса демократического процветания и спасать мир от мрачного будущего.

Обрушение годами нарабатываемых коллективными международными усилиями партнёрских связей Киргизии всё рельефнее обозначает ключевой вопрос текущего транзита президентской власти в стране. Какова цена размена таких катастрофических издержек на упорно продвигаемую Атамбаевым кандидатуру преемника?

За внешней паранойей этого сюжета кроется возможность для уходящего президента удержать и даже усилить свою власть, которую предоставляет киргизское законодательство. По закону после президентских выборов правительство во главе с премьером обязано подать в отставку. Оба — и Атамбаев и назначенный им Жээнбеков — члены Социал-демократической партии парламентского большинства. И она без проблем может пересадить будущего экс-президента в премьерское кресло. А принятая в 2010-м году новая редакция конституции предельно урезает президентский политический функционал в пользу парламента и правительства. При таком замысле безликость и несамостоятельность Сооронбая Жээнбекова становится его главным козырем — лично для обещавшего уйти на спокойную пенсию Атамбаева.

Ещё более убеждает в обоснованности этой версии то, что «умеющий держать слово» уходящий киргизский лидер перестал церемониться с демократическими нормами в борьбе с Омурбеком Бабановым на пока подконтрольной своему режиму территории. 30 сентября Генеральная прокуратура задерживает сторонника Бабанова депутата Канатбека Исаева. Повод — видеофиксация его встречи с некими «представителями криминальных кругов», на которой он якобы передавал им деньги на оплату мероприятий по дестабилизации обстановки. Спешно возбуждённое уголовное дело по обвинению в захвате власти (без факта оного) прокуратура передаёт Исаева в ведение Комитета национальной безопасности.

Правоохранительная машина при поддержке подконтрольного власти медиакомплекса и молчании многочисленных прозападных правозащитных НКО продолжает — по классическому определению — ползучий антиконституционный переворот. Перемонтированный видеофальсификат публичного выступления Омурбека Бабанова поступает на экспертизу в госбезопасность на предмет подозрения на экстремистское националистическое содержание. При этом находящийся в открытом сетевом доступе полный варианторигинала речи кандидата свидетельствует об обратном. В реальности того, что Бабанов призывал к межнациональному согласию и взаимодействию, может убедиться каждый школьник. Но этот вариант киргизских экспертов в погонах не интересует. Верноподданничество и сопричастность антиконституционному действу оказывается для них сильнее страха потерять эти погоны вместе со свободой.

Не дождавшись решения суда, ЦИК выносит кандидату Бабанову предупреждение. Эта, уже третья по счёту, «жёлтая карточка» делает возможным очевидно запланированное снятие кандидата с предвыборной дистанции.

Не вдаваясь в «нудные» демократические разбирательства — зачем лидирующему в гонке Бабанову поднимать восстание и захватывать власть силовым путём, какая связь между ним и событием предполагаемого преступления, о чем, наконец, общались участники встречи, силовой комплекс уже с нескрываемым цинизмом нарушает базовый конституционный принцип демократического законодательства — презумпцию невиновности. И при этом ни руководству комитета госбезопасности, ни членам Центризбиркома, ни, похоже, самому Атамбаеву невдомёк, что они дружно работают против своего же ставленника.

Вместо «высушивания» явки рутинным сюжетом, президентская кампания на глазах обретает захватывающую эмоциональную драматургию. И чем больше в ней административной грязи, тем выше потенциальный процент активности протестного электората. И тем ниже шансы успешного завершения операции «преемник» в условиях активизации забытого форс-мажора — народа, которому обещаны честные выборы.

Истерия прессы вокруг Омурбека Бабанова набирает обороты. Теперь на полосах и экранах медийного официоза он предстает как виновник кризиса в системе ЕАЭС и проектом президента Казахстана. А сам Атамбаев заявляет, что власти соседней республики разворовывают национальные богатства страны, казахи являются «ненастоящими» тюрками, потому что веками признавали власть чингизидов. После указания на преклонный возраст Нурсултана Назарбаева Атамбаев перешёл к угрозам, заявив, что через полтора месяца «начнёт говорить с Казахстаном по-другому». Эта истерика не могла остаться без последствий. Экспертное сообщество открыто стало рассматривать варианты, в которых прямая угроза «говорить по-другому» в борьбе за удержание власти любымпутём может быть применена как фактор открытого внутреннего гражданского конфликта. Такой вариант позволил бы и до, и после голосования в случае более чем вероятного провала Жээнбекова ввести чрезвычайное положение и объявить выборы недействительными.

Искрой для взрывоопасной смеси, в которую незапланированная драматургия избирательной кампании превратила общественное недовольство итогами 6-летнего правления Алмазбека Атамбаева, могло стать любое событие — от лишения Бабанова статуса кандидата до его ареста. Но случилась очередная «непредвиденность». Четверо членов ЦИКа в открытом обращении к властям выступили в защиту Омурбека Бабанова.

Свежие новости свидетельствуют, что Россия и Казахстан решили симметрично ответить на демарши Алмазбека Атамбаева, не разбираясь, что это на сей раз — продолжение шантажа развалить ЕАЭС изнутри, очередная сиюминутная истерика потерявшего чувство реальности политика или продуманный ход. Из кремлёвской администрации пришло телефонное уведомление о том, что присутствие действующего президента Киргизии на саммите лидеров СНГ в Сочи 11 октября нецелесообразно. Прилетевшего на саммит действующего киргизского премьера Сапара Исакова в аэропорту встречал Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Слова Исакову не предоставили, о Киргизии не было ни одного упоминания, во встрече с Владимиром Путиным было отказано. Спешно сделанное Исаковым по каналам МИДа предложение к Российскому руководству об открытии ещё одной военной базы на территории Киргизии было встречено презрительным недоумением. Так Киргизии была недвусмысленно продемонстрирована цена политических амбиций её откровенно потерявшего связь с реальностью уходящего президента — оказаться политическим изгоем. Один на один с экономическими последствиями провала политики «стабильности».

В сложившейся ситуации у народа Киргизии появляется реальный шанс воспользоваться возможностью взять на себя ответственность за страну. И высказать своё мнение о её пока действующем президенте, который окончательно растоптал своё обещание и обязанность не вмешиваться в выборы, опустившись вчера до блатного жаргона в обозначении Бабанова как «шестёрки чужой страны». Не пора ли цепляющемуся за власть Алмазбеку Атамбаеву наконец очнуться вреальной Киргизии, в которой его молитвами мало что поменялось со времени её свергнутого президента Аскара Акаева. И вспомнить, во что в результате вылились выборы, о которых дочь тогдашнего президента Бермет Акаева заявила, что «фальсификация на выборах невозможна. Выборы проходят в открытой атмосфере, и сделано все, чтобы доказать, что мы проводим самые открытые, самые прозрачные и свободные выборы».

Не нужно дожидаться 15 октября, чтобы убедиться, что действующая власть будет рассматривать их как финал борьбы за президентское кресло с собственным народом. Атамбаеву не удалось сохранить хорошую мину при плохой игре. Сев играть в покер, он предложил обществу партию подкидного дурака. Не ожидая, что по этим правилам, ему самому придётся честно открывать карты. Сейчас очевидно, что он упускает последнюю возможность уйти достойно: извиниться перед обществом за попытку антиконституционного переворота. Или за то, что весь аппарат административного ресурса, брошенный Атамбаевым на подавление воли избирателей, оказался также бездарен, как и его политика. Но пока всё свидетельствует в пользу иной перспективы — мемуаров влюблённого в своё отражение человека, которого предал недостойный его уважения народ. Будет ли согласен народ с таким к себе отношением, определится в ближайшее воскресенье.