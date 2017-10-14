Правительство Новгородской области сложило полномочия

Великий Новгород, 14 октября 2017, 19:05 — REGNUM Сегодня, 14 октября, в день вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сложило свои полномочия правительство региона.
«В соответствии со статьей 8 областного закона
Новый состав правительства будет сформирован в ближайшие дни. Как отметили в областном департаменте государственного управления, число членов правительства не изменится, также не возрастут расходы на деятельность высшего органа исполнительной власти региона.
Напомним, правительство Новгородской области начало свою работу 23 мая 2013 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин вступил в должность сегодня, 14 октября. Церемония состоялась в Новгородской областной филармонии.