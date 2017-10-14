Правительство Новгородской области сложило полномочия

Великий Новгород, , 19:05 — REGNUM Сегодня, 14 октября, в день вступления в должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сложило свои полномочия правительство региона.

«В соответствии со статьей 8 областного закона от 11.02.2013 № 210-ОЗ «О Правительстве Новгородской области» Правительство Новгородской области слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором Новгородской области», — говорится в постановлении правительства, подписанном сегодня главой региона.

Новый состав правительства будет сформирован в ближайшие дни. Как отметили в областном департаменте государственного управления, число членов правительства не изменится, также не возрастут расходы на деятельность высшего органа исполнительной власти региона.

Напомним, правительство Новгородской области начало свою работу 23 мая 2013 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Никитин вступил в должность сегодня, 14 октября. Церемония состоялась в Новгородской областной филармонии.