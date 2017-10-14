Порошенко пообещал ВСУ поставку 1 тыс. единиц вооружения и военной техники

Киев, , 16:54 — REGNUM Армия Украины до конца текущего года получит более одной тысячи единиц вооружения и военной техники. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент страны Петр Порошенко во время передачи 200 единиц техники в ВСУ в Житомирской области.

«До конца года войска получат еще более 1 тыс. вооружения и военной техники, — говорит глава государства. — Это яркий пример того, как сейчас президент, правительство, государство относятся к ВСУ».

При этом Порошенко напомнил, что в целом на протяжении 2017 года ВСУ уже было передано около 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники.

По его словам, власти Украины планируют увеличить финансирование ВСУ в 2018 году до почти 84 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

Читайте также: Порошенко в ПАСЕ: «Крым не продаем, войну в Донбассе не заканчиваем»