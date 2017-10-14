Митинг с кулаками и слезами: в Чувашии «хотят перемен»

Чебоксары, , 16:38 — REGNUM В столице Чувашии продолжаются протестные мероприятия, которые переросли в еженедельный формат. Митинговавших ранее коммунистов, а затем противников «Матильды» сменили справороссы, которые выступили «против беззакония в республике» и антинародной политики властей. Сегодня, 14 октября, в сквере Чапаева собралось около 100 человек — с учётом дождливой погоды и начавшейся эпидемии гриппа, это в принципе не мало. Но и не много: в год смены власти, в 2010 году, справороссы собирали на протестных мероприятиях по тысяче человек и требовали отставки главы региона, что впоследствии и произошло. Инициаторы сгоряча заверили, что «даже если бы трое собрались, то уже результат». В этот раз бросался в глаза зашкаливающий эмоциональный фон, в котором было всё: от разочарования, слёз и безысходности до возмущения, гнева и сжатых в кулаки рук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В чебоксарском «гайд-парке» под флагами «Справедливой России» собрались около 100 человек. Заявленные темы были две: «против неправомерных действий власти в решении социальных проблем» и «бездействия правоохранительных органов, судов и прокуратуры». Последнее приобрело особое звучание после сюжета на Первом канале о чебоксарском клубе «Космос», где охранники якобы избивали посетителей и где в августе был убит человек.

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Зачинщиками митинга стали депутаты Госсовета и городского собрания Чебоксар. Глава фракции справороссов в республиканском парламенте Игорь Моляков упирал на то, что в Чувашии — «полный развал» в социальной сфере: в частности, работающих ветеранов оставили без ежемесячной денежной компенсации, многодетные семьи — без регионального капитала (их получают только совсем малоимущие), пенсионерам урезали транспортные льготы. При этом введены новые поборы в виде капремонта, растущих тарифов за ЖКХ. И отстоять в судах интересы жителей становится сложнее.

Но «самая болезненная, самая тяжёлая проблема» в Чебоксарах — это «чудовищная задолженность» за газ (око 1,9 млрд рублей на начало сентября), что едва не привело к срыву отопительного сезона в республике. Значительная сумма задолженности приходится на скандально известное ООО «Коммунальные технологии», за долги которого газовики требуют привлечь к субсидиарной ответственности муниципалитет, а в его лице — всех чебоксарцев.

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Более категоричной была заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья» Тамара Манаева, которую перед митингом окружили кольцом участники и делились своими проблемами. Выступая с трибуны, она высказала мнение, что «в Чувашии всё закостенело, забронзовело, зацементировано», «люди боятся судов, чиновников, полиции» и попали «в рабство управляющих компаний»:

«Всегда есть виновные этих дел. Руководство республики не справляется с работой. Мы хотим перемен».

Поддерживая запал, депутат Госсовета Сергей Семенов призвал руководство региона «уйти красиво, вовремя, добровольно». В принятой резолюции митинга предлагалось, в частности, отправить в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева, ввести государственную систему управления в ЖКХ, принять закон о «детях войны».

Отметим, что ранее в сквере Чапаева митинговали коммунисты, также заявляя об антинародной социальной политике властей. По мнению оппозиции, «из-за антинародной социально-экономической политики страна впала в глубокий экономический кризис, результатом которого стало резкое падение уровня жизни населения».

«Терпение народа переполнилось. Властным структурам всех уровней мы заявляем, что народ не допустит продолжения произвола, вызывающего обнищание и страдание народа. Мы требуем от правительства скорейшего наказания виновных, компенсации потерь и защиты дольщиков. Не допустить закрытия Концерна «Тракторные заводы» и других крупных промышленных предприятий республики», — говорилось, в частности, резолюции митинга.