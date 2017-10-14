При крушении грузового самолёта у берегов Кот-д’Ивуара погибли четверо

Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 15:48 — REGNUM Жертвами крушения грузового самолёта у берегов Кот-д'Ивуара стали четыре человека. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает Reuters.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что грузовой самолёт, вылетевший из аэропорта столицы Кот-д'Ивуара — города Абиджана, практически сразу упал в воды Гвинейского залива.

Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили тела четверых членов экипажа.

По предварительным данным, ещё двоим членам экипажа удалось выжить, но они получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовой самолёт рухнул в Атлантику у берегов Кот-д'Ивуара