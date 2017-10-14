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При крушении грузового самолёта у берегов Кот-д’Ивуара погибли четверо

Политика

Ещё двоим членам экипажа удалось выжить

Абиджан, Кот-д’Ивуар, 14 октября 2017, 15:48 — REGNUM  Жертвами крушения грузового самолёта у берегов Кот-д'Ивуара стали четыре человека. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает Reuters.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что грузовой самолёт, вылетевший из аэропорта столицы Кот-д'Ивуара — города Абиджана, практически сразу упал в воды Гвинейского залива.

Прибывшие на место крушения спасатели обнаружили тела четверых членов экипажа.

По предварительным данным, ещё двоим членам экипажа удалось выжить, но они получили травмы.

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