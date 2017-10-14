Порошенко обещает ВСУ аж 62 танка

Киев, , 13:36 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что передаст на вооружение украинских военных 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка. Об этом Порошенко заявил сегодня, 14 октября, на выступлении по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

«Сегодня прямо отсюда я отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — 200 единиц, среди них — 62 танка», — сказал Порошенко.

Также Порошенко выразил уверенность, что Украина непременно станет членом военного блока НАТО, а какой-нибудь украинец непременно станет генеральным секретарем Североатлантического альянса.

«Нет никакого сомнения, что среди этих не по возрасту мужественных подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно, даже, — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса», — с претензией на пафос вещал Порошенко.