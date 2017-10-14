Путин откроет движение по обновлённой дороге из Петербурга на запад

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 14 октября, примет участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р-23 в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Эта дорога обеспечивает транспортную связь Санкт-Петербурга и Ленинградской области с Белоруссией и странами Прибалтики.

Как поясняют в Росавтодоре, 14 октября будет открыт участок федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией в обход города Гатчина (Ленобласть).

Строительство нового участка обхода города Гатчина выполнено в рамках проекта реконструкции участка автодороги Р-23 с 31-го по 54-й километр. В 2017 году завершен первый этап работ — участок протяженностью 12,441 км, проходящий в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя от деревни Дони до существующего обхода Гатчины.

В составе нового 6-полосного участка трассы (I этап) возведено пять путепроводов, в том числе в составе транспортных развязок. Три развязки в разных уровнях построены на 32-м, 38-м и 42-м километрах трассы. Установлены барьерные ограждения, в том числе разделяющие встречные потоки, смонтированы более 20 км линий наружного освещения, обеспечена инфраструктура для пешеходов. Пропускная способность участка составит 170 тыс. автомобилей в сутки.

Общая стоимость работ I этапа составляет 14 млрд 386,8 млн рублей. Стоимость всех строительно-монтажных работ по двум этапам — 26 млрд 137,8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ» (2010−2020 годы). Второй этап работ завершится в 2019 году.

Добавим также, что вечером 14 октября Владимир Путин выступит на открытии 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.