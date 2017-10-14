Порошенко: Украина войдёт в НАТо и не повторит ошибок УССР

Киев, , 12:24 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не допустит событий 1920-х годов, когда Украинская Советская Социалистическая Республика вошла в состав Союза Советских Социалистических Республик. Об этом Порошенко заявил сегодня, 14 октября, на церемонии присяги курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

«Как президент, как верховный главнокомандующий я гарантирую, что не допущу повторения ошибок 100-летней давности», — сказал Порошенко.

В чем именно заключалась «ошибка 100-летней давности» он не уточнил, а лишь туманно заявил, что тогда «независимость потеряли не военные, ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться».

Далее Порошенко заверил, что в его команде якобы хорошо знают «историю» Украины.

«Относительно нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники истории, однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки», — заявил украинский президент.

Он также вновь заверил, что Украина обязательно вступит в Североатлантический альянс и обретёт там подлинное счастье западной колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года к власти в этой стране пришли бандеровцы и их приспешники. Было объявлено, что Украина берет курс на интеграцию в основные западные транснациональные структуры — Евросоюз и военный блок НАТО и рвет все существующие связи с Россией.

Параллельно с этим была запущена масштабная кампания по декоммунизации Украины и её граждан. Идет планомерное уничтожение советских памятников и символики, стираются любые географические советские названия, проводится переписывание истории.