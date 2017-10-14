«Резонанси»: Россия может «аннексировать» новые территории

Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Интересы России в Черноморском регионе одним Крымом не ограничиваются, и она «может осуществить аннексию новых территорий», пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Американский адмирал прогнозирует аннексию Россией новых территорий» со ссылкой на заявления отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

«По его (Ставридиса) оценке, в настоящее время важнейшие проливы в Северной Турции между Черным и Эгейским морями, а также береговая линия нескольких стран — членов НАТО находятся под давлением военно-морской активности России, которая исходит от Севастополя. По мнению адмирала Ставридиса, как только Россия обратит эти территории, а также береговую линию Сирии под свой контроль, она получит безграничное военно-морское влияние над всем регионом, что создаст серьезные вызовы НАТО», — пишет автор.

Исходя из создавшейся ситуации, американский адмирал советует НАТО увеличить число учений и численность своих миссий в этом регионе, а также разработать план операций на Черном море для применения его в чрезвычайных ситуациях.

В Тбилиси заявления Ставридиса расценивают по-разному. Так, грузинский политолог, профессор ТГУ Корнели Какачия разделяет опасения американского генерала.

«В Сирии свои позиции она (Россия) практически упрочила. Если пересмотреть реальную ситуацию, можно сказать, что Россия стала соседом Ирака и Турции. Наверное, ее влияние сохранится еще надолго», — заявил Какачия в беседе с «Резонанси».

Другой грузинский политолог Сосо Цинцадзе угроз «аннексии» со стороны России не видит, так как у нее, по словам политолога, немало своих проблем.

«Не говорю, что волк-агрессор стал вегетарианцем. Просто с прагматической точки зрения, аннексия новых территорий со стороны России была бы совершенно неуместной. Почти все позабыли про Сирию, а ведь именно здесь появилась для России главная болячка. Главное назначение Путина — не допустить в Сирии гражданской войны, которая практически уже начата», — пояснил Цинцадзе.