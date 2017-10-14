В Москве готовятся к параду-карнавалу ВФМС

Москва, , 11:48 — REGNUM Более 35 тысяч российских и иностранных студентов примут участие в параде-карнавале, который пройдет по центру Москвы в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Красочное шествие, представляющее реконструкции мировых грандиозных фестивалей и карнавалов от Рио-де-Жанейро до Венеции, пройдет в самом центре столицы. В мероприятии примут участие 35 тысяч российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты», — сообщили журналистам организаторы шествия.

Парад начнется в 15.00 мск на Васильевском спуске. После этого участники карнавала пройдут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса «Лужники», где состоится большой концерт.

Возглавят колонну официальные делегации стран-участниц XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые пройдут со своими государственными флагами.

Далее участники шествия представят реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве. В праздничных колоннах будут двигаться самоходные платформы, посвященные самым известным уличным праздникам. В частности, организаторы фестиваля напомнят о Венецианском, Кельнском, Китайском и Бразильском карнавалах.

На параде-карнавале также ожидается появление тематических платформ, рассказывающих о знаменитом индийском празднике красок Холи, японском празднике цветения сакуры и карнавале Марди Гра, проходящем каждый год в американском Новом Орлеане. Ожидается, что отдельная платформа будет посвящена голландскому фестивалю тюльпанов.

Кроме того, в параде примут участие представители ведомств по делам молодежи из более чем 70 стран мира, которые прибыли в столицу на встречу, начавшуюся в четверг. Завершит шествие оркестр из России.

Кульминацией праздника станет концерт от телеканала «Музыка Первого» в районе спорткомплекса «Лужники». Ожидается, что на празднике выступят Тимур Родригез, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Бьянка, участник конкурса «Евровидение» этого года Кристиан Костов, а также экс-солистка группы «Тату» Юля Волкова. Кроме того, на сцену выйдут популярные музыкальные группы ВИА Гра, ESTRADARADA, 5sta Family и MBAND.

По словам организаторов, завершится праздник большим фейерверком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тысяч иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 180 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах.

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тысяч молодых людей из более чем 100 стран мира.