Медведев подписал распоряжение о присвоении 15 премий «Душа России»

Москва, , 11:06 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 15 правительственных премий «Душа России» в различных номинациях. Об этом сегодня, 14 октября, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«В 2017 году присуждено 15 премий в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец», — сказано в сообщении на сайте правительства РФ.

В номинации «Народная музыка» премии присуждены:

Когану Марку Львовичу, который руководит клезмерским ансамблем «Алия» общественной организации региональной еврейской национально-культурной автономии Самарской области «Самарский еврейский национальный центр»;

Михайловой Татьяне Владимировне, художественному руководителю народного ансамбля гармонисток «Арганчи» Бобья-Учинского центрального сельского Дома культуры муниципального учреждения культуры «Малопургинская межпоселенческая централизованная клубная система» (деревня Бобья-Уча, Малопургинский район, Удмуртия);

Пикулину Сергею Александровичу, который руководит образцовым ансамблем народных инструментов «Дудари» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Стрежевой, Томская область.

В номинации «Народное пение» премии присуждены:

Белинскому Станиславу Григорьевичу, руководителю молодежного фольклорного ансамбля «Цветень» Дворца культуры железнодорожников имени Карла Маркса в городе Кургане Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Карасевой Татьяне Леонтьевне, которая руководит народным фольклорным ансамблем «Пизельне» («Рябинушка») муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Нароватовского сельского поселения», Теньгушевский муниципальный район Республики Мордовия;

Хачатуряну Юрию Арамовичу, хормейстеру народного коллектива ансамбля казачьей песни «Любо» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры», в городе Новочеркасск Ростовской области.

В номинации «Народный мастер» премии присуждены:

Никишиной Наталье Николаевне — мастеру традиционной игрушки из города Старый Оскол Белгородской области;

Цыденову Анатолию Александровичу — мастеру резьбы по дереву из улус Хойто-Бэе, Иволгинского района, Республика Бурятия.

В номинации «Народный танец» премии присуждены:

Козаеву Зелимхану Петровичу, который является художественным руководителем муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детская школа танца «Владикавказские Аланы», расположенного в городе Владикавказ Республики Северная Осетия — Алания;

Миллеру Владимиру Эльяшевичу, руководителю ансамбля народного танца «Ритмы детства» государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Творческий центр «Москворечье»;

Нурмухаметовой Лилии Эдуардовне, которая является художественным руководителем народного ансамбля танца «Бисеринки» муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Детская хореографическая школа» (Татария);

Смирнову Александру Николаевичу, балетмейстеру народного ансамбля песни и танца «Калинушка» муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Исток», расположенного в городе Шуя Ивановской области.

В номинации «Традиционная народная культура» премии присуждены:

Гайнуллиной Асии Султановне, которая является руководителем школы сэсэнов (сказителей) «Урал батыр» государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирии Сибайский колледж искусств в городе Сибай;

Кошкендею Игорю Михайловичу, руководителю фольклорного ансамбля «Чиргилчин» государственного бюджетного учреждения «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел», который базируется в Кызыле;

Павлову Владимиру Павловичу, руководителю народного фольклорного ансамбля «Касал» муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Комсомольского района Чувашии.

Размер премии составляет 100 тысяч рублей каждая.

Напомним, начиная с 2002 года, премия «Душа России» ежегодно присуждается выдающимся деятелям культуры, отдавшим большую часть своей жизни народному искусству и народному образованию.

Премия присуждается людям, внесшим значительный вклад в народную культуру и создавшие собственные системы передачи народных традиций — школы, мастерские, студии и другие.

Основой для учреждения премии правительством РФ «Душа России» послужила инициатива Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества. В 2002 году эта награда была введена для поощрения и стимулирования деятельности выдающихся руководителей любительских художественных коллективов и народных исполнителей и вручалась на уровне ведомств. За период 2002 — 2009 годов было присуждено около 100 ведомственных премий «Душа России».