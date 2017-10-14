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Правительство РФ одобрило конвенцию СЕ по борьбе с медицинским контрафактом

Политика

Конвенция пока не ратифицирована в России

Правительство РФ одобрило конвенцию СЕ по борьбе с медицинским контрафактом
Лекарства

Москва, 14 октября 2017, 09:35 — REGNUM  Правительство Российской Федерации одобрило конвенцию Совета Европы (СЕ) о борьбе с фальсификацией медицинской продукции. Об этом сегодня, 14 октября, сообщается на официальном сайте правительства России.

Данная конвенция была подписана от имени Российской Федерации в 2011 году. Ратификация данной конвенции должна способствовать активизации межгосударственных механизмов защиты граждан от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, уверены в правительстве.

Конвенция предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции. Также в конвенции предусмотрено сотрудничество между подписавшими её странами в борьбе с контрафактной медицинской продукцией. Кроме того, предусматривается защита прав потерпевших вследствие совершения правонарушений в указанной сфере.

После одобрения правительства, конвенция будет представлена президенту Российской Федерации Владимиру Путину для дальнейшего внесения на ратификацию.

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Правительство России