В Будапеште митинговали за самоопределение для Закарпатья

Будапешт, , 07:56 — REGNUM В столице Венгриии — Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Об этом сегодня, 14 октября, сообщила на своей странице в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Митинг в Будапеште был организован партией «Йоббик», в нём приняли участие чуть более ста человек. Организаторы акции заявили, что выступают за самоопределение для Закарпатья, а также за свободу русинских, польских, болгарских, румынских, армянских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины.

Кроме того, организаторы выразили протест против «варварства путчистов», которые захватили в плен Украины и вместе с ней «венгерских национальных братьев». Речь идёт о государственном перевороте 2014 года на Украине.

Участники акции потребовали самоопределения не только для Закарпатья, но и для всех угнетённых наций, которые принуждены жить на Украине. На митинге были замечены флаги Каталонии, которая недавно провозгласила независимость от Испании.

На митинге выступала евродепутат Кристина Морваи, которой запрещён въезд на Украину, а также Тамаш Гауди-Надь, который был одет в футболку «Крым — это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».

Гауди-Надь в интервью журналистам заявил, что Венгрия будет блокировать все инициативы Украины в Евросоюзе, так как имеет право вето.