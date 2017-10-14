Нашли крайнего: Британия считает Иран виновником кибератаки на парламент

Лондон, , 05:47 — REGNUM Виновником кибератаки на британский парламент 24 июня в Лондоне считают Иран, 14 октября пишет газета Daily Telegraph.

Уточняется, что данные предоставлены источником в британском правительстве.

Напомним, 24 июня Лондон сообщил, что компьютеры британского парламента были атакованы хакерами, пытавшимися подобрать пароли к учетным записям депутатов и их помощников. Взломаны порядка 90% электронных адресов.

Очень быстро в британских СМИ появилась информация о «российском следе» в этом деле. Так, газета The Guardian 26 июня написала, что Москва — самый большой подозреваемый.

Британские спецслужбы предположили, что кибервзлом осуществило правительство другого государства. В числе подозреваемых также были названы Иран, Китай и Северная Корея.

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Британски депутат от Консервативной партии Генри Смит заявил в соцсети: «Извините, сегодня нет доступа к электронной почте в парламент — мы находимся под кибератакой [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына, [российского президента Владимира] Путина или ребенка в подвале своей мамы или что-то в этом роде».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что британские вооруженные силы готовы нанести ракетный удар по другому государству в ответ на возможную кибератаку.

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