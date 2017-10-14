Экс-главу аппарата Белого дома допросили по делу о «российском следе»

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Показания в связи с расследованием «о вмешательстве» России в последние выборы американского президента дал сотрудникам аппарата спецпрокурора США Райнс Прибус, бывший глава аппарата Белого дома, пишет газета Politico.

По данным Уильяма Берка, адвоката Прибуса, допрос состоялся 13 октября. Конкретика разговора не озвучивается.

«Прибус добровольно дал показания команде спецпрокурора Мюллера сегодня. Он был рад ответить на все их вопросы», — сказал Берк.

Уточняется, что сотрудники аппарата американского спецпрокурора собираются допросить по делу о «российском следе» еще несколько человек, в число которых входят Шон Спайсер (30-й пресс-секретарь Белого дома), адвокат Дональд МакГан и Хоп Хикс (директор по связям с общественностью Белого дома).

Напомним, в США продолжают искать доказательства «вмешательства» России в выборы президента 2016 года. Расследованием занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

4 октября Ричард Берр, председатель комитета сената Конгресса США по разведке, обещал, что расследование закончится к концу 2017 года.

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Никаких доказательств в пользу версии о «руке Москвы» Вашингтон не представил. 45-й президент США Дональд Трамп, против которого фактически направлено расследование, называет мотивом разбирательства желание найти оправдание проигрыша Демократов на президентских выборах.

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