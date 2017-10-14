Евгения Ким, , 11:48 — REGNUM

Политологи из России, Казахстана и Киргизии рассказали ИА REGNUM о «последнем аргументе», который может повлиять на киргизстанцев, выбирающих пятого президента страны.

«Для Москвы занять чью-то сторону в конфликте между Астаной и Бишкеком — поставить себя в неудобное положение до подведения итогов президентских выборов в Киргизии. Москва предпочтет оставаться в стороне и ждать», — говорят эксперты.

Марс Сариев, киргизстанский политолог, эксперт клуба «Далил+»:

Последняя эмоциональная волна, которая может повлиять на выбор в «день тишины» — нерешенная проблема на киргизско-казахской границе. В чью пользу смогут ее повернуть и насколько убедительно доказать вину оппонента в сложившемся кризисе — за того и проголосуют киргизстанцы пока не определившиеся с выбором.

На волне недовольства действиями власти или ее оппонента, может возникнуть напряженность и предпосылки для негативного сценария развития событий. Складывается странная патовая ситуация которая свидетельствует о том, что выборы могут быть отменены.

Такой вариант возможен в том случае, если в первом туре кандидат от партии не проходит и Бишкек постарается сделать все, чтобы аннулировать результаты голосования. Если же кандидат от власти выигрывает — результат истолковывают как неверный по причине «применения административного ресурса». Предпосылки для такого сценария создавались несколько месяцев. В этом случае проигравшие не будут молчать.

Ситуация нехорошая: направо пойдешь — голову потеряешь, налево пойдешь — потеряешь коня.

Что касается ситуации на границе Киргизии с Казахстаном, то, вероятнее всего, это реакция президента Нурсултана Назарбаева на выпад Бишкека. Ответ Астаны был сдержанным, но проигнорировать резкие слова Алмазбека Атамбаева в Казахстане, естественно, не могли. Воспользовавшись словами Атамбаева о «возможной дестабилизации» на выборах 15 октября Астана ужесточила прохождение контроля через свою границу.

Казахстан сыграл против действующей власти Киргизии. Скопление людей и машин вызывает раздражение у избирателей, которые могут связать усиленный режим контроля на границе и последние эмоциональные высказывания уходящего президента соседней страны.

Аждар Куртов, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований:

Москва не будет вмешиваться в нюансы двусторонних отношений партнеров по ЕАЭС. Для России занять чью-то сторону — поставить себя в неудобное положение до подведения итогов президентских выборов в Киргизии. Москва предпочтет оставаться в стороне и ждать.

Скорее всего, Казахстан намеренно создал сложности на границе с соседями в ответ на высказывания президента Киргизии. Они создаются далеко не в первый и, вероятно, не в последний раз.

Не секрет, что Астана была не в восторге от вступления Киргизии в ЕАЭС. В 90-е и нулевые годы Казахстан чинил препятствия для экспортируемых и реэкспортируемых товаров на свою территорию с целью продажи или транзита.

Понятно, что богатая страна имеет больше возможностей для создания проблем своему более бедному соседу. Но насколько это оправдано с точки зрения общих интересов интеграционного объединения — большой вопрос. Однако, подобные столкновения происходят не только по линии Бишкека и Астаны, но и по линии Москва-Минск и не только. Это неизбежные сложности хозяйственных отношений. А если к ним примешивается политика, как в этом случае, к этому нужно относится спокойно.

Интерес к ситуации на границе искусственно подогрет в связи с предвыборной борьбой в Киргизии Если бы не это обстоятельство, мало кто обратил бы внимание на несуразности в высказываниях президента Киргизии.

Эдуард Полетаев, казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии»:

Выборы в Киргизии — знаковое событие для всего региона. В первый раз президент уходит сам. Двух его предшественников из Бишкека «уносили» (Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были свергнуты в результате вооруженных переворотов в 2005 и 2010 годах — прим. ИА REGNUM ).

Логично, что соседи Киргизии проявляют повышенное внимание к своим границам. Соседний Узбекистан не так давно вообще закрыл все свои границы на день независимости. А это был праздник, а не выборы.

Кроме того, в информационном поле сейчас очень много дезинформации. На фоне напряжения любое нестандартное действие соседней воспринимается Бишкеком с опаской.

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