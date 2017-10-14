Twitter сдал Конгрессу аккаунты «русских троллей»

Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Сеть микроблогов Twitter предоставила комиссии по разведке Сената данные об аккаунтах из России, которые могли оказать влияние на президентские выборы в США, передает Associated Press.

По информации агентства, речь идет о 201 аккаунте, связанном с российской «фермой троллей», которая вела агитацию и пропаганду в американском сегменте соцсети в ходе избирательной кампании в 2016 году.

Как сообщалось ранее, Сенат Конгресса США уже обладает информацией от Facebook и Google, касающейся «политической рекламы» со стороны России, которая могла оказать влияние на выборы 2016 года.

Также о расследовании «русского влияния» на выборы через политическую рекламу в своих сервисах и продукты сообщала корпорация Microsoft.

Слушания в Конгрессе о влиянии России на выборы в США с участием Google, Facebook и Twitter запланированы на 1 ноября.

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