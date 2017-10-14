Обидчик уфимских дольщиков экстрадирован с Кипра

Москва, , 04:09 — REGNUM Экстрадиция в Россию обвиняемого в мошенничестве на сумму более 307 млн рублей российского гражданина Валерия Денисова проведена властями Кипра, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Сегодня, 13 октября 2017 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина Российской Федерации Валерия Денисова», — говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, в России Денисова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Также он обвиняется в совершении финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами, в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Напомним, проживая в России, Денисов был председателем жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй». Как полагает сторона обвинения, с 30 октября 2009 года по 21 февраля 2015 года он присвоил более 307 млн рублей дольщиков. Эти люди вложили деньги в строительство многоквартирного дома на улице Пархоменко в Уфе.

По версии следствия, злоумышленник действовал по предварительному сговору с бывшим председателем правления «Дуслык-Строй» и директором ООО «ЭнергоТехСервис».

В дальнейшем председатель «Дуслык-Строя» легализовал более шести миллионов рублей путем финансовых операций и перечислив их на открытые им расчетные счета ООО «ПромТрансБанк».

В рамках расследования Денисова объявили в федеральный, а потом и в международный розыск. Он был обнаружен на Кипре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

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