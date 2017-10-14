Сотни госслужащих Турции запросили политическое убежище в Германии

Берлин, , 03:42 — REGNUM Получения политического убежища в Германии запросили более 600 госслужащих Турции с начала 2017 года, сообщает Funke.

Уточняется, что запросы поступили в связи с последствиями попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Политического убежища просят 380 высокопоставленных госслужащих и 250 граждан с дипломатическими паспортами.

Напомним, политический мятеж произошел в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Неудачную попытку переворота предприняла группа военных, воспользовавшись отсутствием в Анкаре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

После восстановления стабильности власти занялись расследованием путча, и по стране прокатилась волна арестов. Расследование и аресты продолжаются до сих пор.

Анкара считает, что переворот инициирован силами, за которыми стоит проживающий в США исламский проповедник Фетуллах Гюллен. Турецкие власти требуют от Вашингтона выдачи этого человека, но американская сторона не соглашается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно об очередных арестах в Турции: за связь с Гюлленом под стражу взяты 53 человека.

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