Мексиканского губернатора-коррупцинера намерены экстрадировать в США

Мехико, , 03:31 — REGNUM Бывшего губернатора штата Тамаулипас Эудженио Эрнандеса Флореса могут экстрадировать в США, сообщает Associated Press.

По информации журналистов, мексиканские власти рассматривают вопрос передачи Флореса правосудию штата Техас, где тот обвиняется в отмывании денег.

В Мексике Флореса, который являлся губернатором штата до 2010 года, обвиняют в растрате государственных средств, а также в незаконном приобретении земельного участка площадью 1600 гектар в районе прибрежного города Альтамира.

Напомним, экс-губернатор штата Тамаулипас Эудженио Эрнандес Флорес был арестован в Мексике 7 октября в городе Сьюдад-Виктория.

Предшественник Флореса на губернаторском посту, Томас Яррингтон, сбежавший в Европу, также обвиняется на родине в коррупции. В настоящий момент он арестован в Италии и ожидает экстрадиции.

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