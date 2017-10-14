Макрон оценил перспективы создания коалиции в Германии

Париж, , 03:13 — REGNUM Коалиция ХДС/ХСС, «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) в Германии не станет проблемой для реформирования Европейского союза, которое необходимо, как считает французский президент Эммануэль Макрон, пишет журнал Spiegel.

Комментируя итоги выборов в Германии, а также необходимость преобразования ЕС, Макрон сказал, что как СвДП, так и «Зеленые», по его мнению, склонны «поддерживать Европу».

Напомним, парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года. В 19-й бундестаг избраны 709 депутатов. Для формирования правительства планируется создать коалицию из блока ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленых».

Хотя партия федерального канцлера Ангелы Меркель по итогам голосования потеряла 65 мест в Бундестаге, в случае создания коалиции она сможет сформировать правительство и возглавить его.

3 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что судя по результатам выборов, страна вновь разделена стеной, пусть и не такой заметной, как Берлинская.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон 26 сентября заявил, что ЕС нужно реформировать, чтобы он стал менее бюрократизированным, более демократическим и более суверенным, а главное — новаторским и смелым.

По поводу Меркель он сказал: «Мы разделяем одни и те же европейские амбиции, и я знаю какова ее приверженность Европе».

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