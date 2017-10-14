Глава Пентагона надеется, что войны с курдами в Ираке не будет

Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Иракский Курдистан и центральное правительство Ирака к деэскалации в Киркуке, передает Reuters.

Согласно заявлению главы Пентагона, военное ведомство США работает над тем, чтобы избежать вооруженного столкновения иракской армии и курдских отрядов.

«Мы работаем над этим», — заявил Мэттис.

По словам Мэттиса, основные усилия по деэскалации в Киркуке лежат на Государственном департаменте США и госсекретаре Рексе Тиллерсоне, но военные тоже «имеют потенциал для предотвращения конфликта».

Напомним, напряженность между Багдадом и Эрбилем усилилась после референдума о независимости Иракского Курдистана, на котором большинство курдов высказалось за выход региона из Ирака.

В настоящий момент курдские отряды пешмерга и правительственные войска Ирака концентрируются в районе города Киркук, освобожденного курдами от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

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