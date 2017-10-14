Генпрокуратура Украины рассекретила фото золотой лопаты экс-сотрудника

Киев, , 02:17 — REGNUM Фотография найденной в доме отца бывшего сотрудника украинской Генпрокуратуры золотой лопаты опубликовала пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган в социальной сети Facebook.

«Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! — говорится в сообщении. — Именно такая была найдена во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя генпрокурора времен [четвертого президента Украины Виктора] Януковича в декабре прошлого года».

Напомним, в конце января стало известно, что украинские правоохранители во время обысков в доме Рената Кузьмина, бывшего заместителя генпрокурора, обнаружили лопату из золота.

По информации одного из коллег Кузьмина, кроме ценностей и документов нашли «сувенир» размером и внешним видом — как обычная лопата, только золотая.

Отметим, Кузьмин является фигурантом уголовного дела о незаконном задержании (ч. 3 ст. 371 УК Украины). Статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко собрался рубить руки коррупционерам, особенно в минобороны