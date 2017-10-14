Нетаньяху поздравил Трампа с решением по Ирану

Тель-Авив, , 01:56 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США Дональда Трампа с решением о выходе из ядерного соглашения 2015 года с Ираном, передает Associated Press.

В заявлении израильского лидера говорится, что Нетаньяху считает такой шаг Трампа «мужественным решением», которое позволит «исправить плохую сделку». Также Нетаньяху призвал всех остальных участников ядерного соглашения с Ираном последовать примеру США.

Напомним, Иран и шестерка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай, США и Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы в июле 2015 года.

«Ядерная сделка» подразумевает снятие международных и односторонних санкций в отношении Ирана в ответ на поэтапное сворачивание Ираном ядерной и ракетной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент США Дональд Трамп озвучил намерение США выйти из ядерного соглашения и также заявил, что против Ирана в ближайшее время будут введены новые экономические санкции.

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