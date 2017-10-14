В Костроме сотрудника штаба Навального оштрафовали на 200 тысяч

Кострома, , 01:44 — REGNUM Помощник координатора штаба Алексея Навального в Костроме Александр Зыков признан виновным в нарушении закона и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Свердловский районный суд города счел шествие 7 октября в Костроме незаконным, флаги России и шарики с логотипом Навального — средствами агитации.

Самого Александра Зыкова обвинили в том, что активно участвуя в шествии он «создавал помехи пешеходам и автомобилям, когда переходил перекрестки улиц».

Как сообщает «7×7», сам Зыков вины не признает — «Шествия не было, это была прогулка друзей. Лозунги мы не кричали, а просто громко выражали свои мысли. За все время прогулки сотрудники полиции ни разу не подошли, не попытались сказать, что мы что-то нарушаем, только все снимали на камеру».

Ранее Александр Зыков был отчислен из Костромского машиностроительного техникума за неуспеваемость. Сам он себя до этого характеризовал как «не самого прилежного ученика».

Нынешнее нарушение статьи 20.2 у Зыкова повторное — в июне 2017 года суд признавал его виновным в нарушении правил проведения акции — при нем не было бейджика организатора. Тогда его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Отметим, что статья 20.2 часть.8КоАП РФпредусматривает«наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток».

Читайте также: Сотрудники штабов Навального приговорены к штрафам и обязательным работам