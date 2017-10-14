Ракка свободна: остатки ИГ* сдались отрядам СДС

Ракка, Сирия, , 01:28 — REGNUM Полное освобождение города Ракки (Сирия) от террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в результате атаки «Сил демократической Сирии», передает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что «Силам демократической Сирии» (СДС) сдались террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые до сих пор оставались в этом городе.

Напомним, освобождение Ракки — основного места дислокации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — началось 6 июня 2017 года. Помимо СДС в освобождении города участвуют переброшенные из Ирака войска американского спецназа.

СДС — участник гражданской войны в Сирии на стороне так называемой антитеррористической коалиции во главе с США и считается «умеренной оппозицией». Наступления СДС поддерживаются американской авиацией.

В состав СДС входят арабо-курдские формирования. СДС является противником вооруженных сил официального Дамаска.

Подчеркнем, что действия американской коалиции проводится в Сирии без согласования с сирийским правительством — в отличие от борьбы с террористами, которую ведут в этой ближневосточной стране российские военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября официальный представитель американской коалиции Райан Диллон заявил, что в Ракке, по оценкам Пентагона, находится порядка четырех тысяч мирных жителей. Коалиция, уверяет он, предпринимает попытки их эвакуации.

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