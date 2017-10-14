Моисей Гельман, , 11:44 — REGNUM

На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин 4 октября 2017 года выступил с докладом. Он, в частности, сказал:

«Cегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. К 2035 году их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15 до 23 процентов, а в генерации электроэнергии (без учёта гидроэнергетики) — с нынешних 7 до 20 процентов… Уже сегодня среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых: более трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии; ещё порядка 50 процентов — на газ, применение которого позволяет существенно снизить выбросы и другое негативное влияние на экологию. Поэтому мы так смело и взяли на себя обязательства по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения по климату. … Таким образом, на чистые источники энергии в совокупности у нас приходится около 84 процентов от общего объёма генерации, а к 2035 году эта доля увеличится почти до 90 процентов».

Очевидно, что эту путаную и ложную информацию для доклада, согласно которой мы по чистоте энергетики якобы впереди планеты всей, передали из Министерства энергетики. Но дело в том, что экологическую чистоту того или иного источника электроэнергии следует оценивать не только по выбросам в атмосферу продуктов сжигания топлива, а по комплексному, в том числе потенциальному, его воздействию на окружающую среду. С этой точки зрения атомные электростанции не являются экологически чистыми источниками. После извлечения из активной зоны реактора отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в нем продолжаются спонтанные процессы радиоактивных распадов — короткоживущие нуклиды исчезают и появляются новые. В результате ОЯТ в течение длительного периода времени остается мощным источником нейтронного излучения и тепловыделения. Выгруженное из энергетических реакторов топливо требует, в первую очередь, интенсивного охлаждения в специальных бассейнах. Если его оставить на воздухе, оно расплавится. Радиоактивность топлива через год снижается примерно в 100 раз, для дальнейшего уменьшения еще на порядок требуется около 40 лет и на это время отработанное топливо помещают в промежуточные хранилища. По истечении сроков промежуточного хранения его размещают в подземных хранилищах на сотни лет. Следует указать на еще один вредный экологический фактор. Для выработки электроэнергии на АЭС используются парогенераторные установки. Отработанный пар и образующийся конденсат охлаждаются в открытых градирнях, отдавая тепло и частично водяной пар в окружающую среду, влияя на местный климат. Несмотря на высокую надежность АЭС, аварии на них не исключены и в ряде стран отказываются от них.

Строго говоря, не являются экологически чистыми и гидроэлектростанции. Они требуют создания на реках водохранилищ, что обычно ведет к затоплению громадных территорий с заболачиванием их прибрежных частей и потере сельхозугодий. В результате нередко разрушаются места нереста рыб и сокращаются их стада, меняется местный климат и др.

И уж совсем нельзя отнести к чистым тепловые электростанции, в которых для привода газовых и паровых турбин сжигается природный газ.

Когда говорят о чистой электроэнергии и ее возобновляемых источниках, то имеют в виду так называемую «зеленую» энергию, которую вырабатывают фотоэлектрические преобразователи («солнечные» батареи), ветроэлектрические установки и мини-гидротурбины на мелких речках. Как известно, мы существенно отстаем от многих стран в этой области и производство «зеленой» электроэнергии составляет у нас по неофициальным данным всего около 2% от общего ее генерируемого количества. Однако президент страны сказал, что якобы «на чистые источники энергии в совокупности у нас приходится около 84 процентов от общего объёма генерации, а к 2035 году эта доля увеличится почти до 90 процентов». Хотя на самом деле из сказанного следовало, что лишь около трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии.Иначе говоря, чистые, причем только по выбросам, источники электроэнергии производят ее около трети от всего генерируемого в стране количества.

* * *

Неизвестно, кто и с какой целью выдал в Минэнерго для доклада Владимира Путина эту путаную и лживую информацию, «подставив» тем президента, хотя возобновляемые источники по многим причинам пока не пользуются у нас особым спросом. Замечу, объективных данных о наличии в стране возобновляемых источников электроэнергии нет, так как «зеленая» электроэнергия производится и потребляется в основном частными лицами в своих домах с использованием в основном «солнечных» батарей. Эти электроисточники, как правило, не подключены к Единой энергосистеме и их не учитывает Росстат. Так, согласно официальным статданным, в 2016 году было произведено всего 1,087 трлн кВт.ч, из них атомными станциями — 197 млрд. или 18,12%, тепловыми — 703 млрд или 64,67%, и гидроэлектростанциями — 187 млрд кВт.ч или 17,2%, итого — 1,087 трлн кВт.ч. Как видим, «зеленая» электроэнергия в официальной статотчетности не отражена. Судя по всему, упоминаемые в различных публикациях ее оценочные 2% в стране неправдоподобны.

По сей день в Минэнерго и Минпромторге не разобрались также и с абсурдным Киотским протоколом, продолжением которого стало упомянутое президентом Парижское соглашение по климату. Напомню, речь идет об ограничении странами-участницами протокола антропогенных выбросов, так называемых парниковых газов, якобы усиливающих естественный тепличный эффект. При превышении установленных норм квоты на выбросы можно будет покупать на рынке, либо платить штрафы, либо закрывать производство. Однако свыше 90% парниковых газов, то есть углекислоты и водяного пара, попадают в атмосферу при землетрясениях и извержениях вулканов. Кроме того, планета обладает громадным водным зеркалом, и эти водяные пары тоже устремляются в атмосферу. Поэтому разговоры о том, что якобы можно за счет уменьшения техногенных выбросов изменить обстановку в атмосфере, во многом от лукавого — это бездоказательно. Вместе с тем не доказано, что наступает эра потепления. А разоблачения лживых сведений бывшего вице-президента США Гора, получившего «нобеля» за якобы открытие им парникового эффекта и борьбу с ним, наглядное тому подтверждение. Можно также напомнить о ситуации с озоновыми дырами, на исчезновение которых якобы влияли хладагенты холодильных установок — фреоны. В результате была загублена холодильная промышленность в Европе и у нас тоже. Как известно, озоновые дыры сами собой затянулись, и сейчас о них умалчивают.

Президента в Минэнерго обманывают не впервые. Министр энергетики Александр Новак 3 августа на совещании по реализации на Дальнем Востоке инвестиционных проектов солгал Владимиру Путину о причинах аварийного обесточивания 28 июля Крымского полуострова. Сказанное им приводится дословно на Интернет-сайте президента страны:

«По предварительным данным, в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в Кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей. В короткое время, в течение трёх часов, потребители были также обеспечены электроснабжением, и работа энергомоста в Крым восстановлена».

Странно, что про короткое замыкание работы машины, да и то по предварительным данным, узнали лишь спустя шесть дней после случившегося. До нее в Минэнерго тоже утверждали о неких мифических коротких замыканиях, но в линиях электропередачи, хотя подобные происшествия мгновенно отражаются автоматически средствами контроля диспетчерских служб. Однако ничего подобного не происходило.

Поясняя причины аварии, происшедшей якобы в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в Кубанской энергосистеме, — неужели во всей? — министр энергетики допустил две принципиальные ошибки. Возможно, по поводу короткого замыкания работы большегрузной машины он «оговорился» не только ввиду незнания предмета, но и вследствие волнения. Поэтому, совершенно не вдумываясь в написанное, прочитал он этот абсурд по лежавшей перед ним бумаге, которую ему умышленно либо по безграмотности подсунули подчиненные. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Но вот по поводу касания машиной проводов, которые она якобы коротнула, но при этом не сгорела от пробоя электрической дугой в 500 кВ (!), у меня возникли пребольшие сомнения в трезвости мышления министра (см. Почему министр энергетики солгал президенту страны о причинах аварийного обесточивания Крыма — «Промышленные ведомости» № 5, сентябрь 2017 г.).

После случившегося Владимир Путин поручил министру энергетики разработать меры по прекращению в стране отключений электроснабжения и до 15 сентября этого года представить в правительство проекты соответствующих решений. Министр пообещал это сделать. Однако поручение по сей день им не выполнено, что тоже можно толковать как обман, и я сомневаюсь, будет ли оно вообще исполнено.

Без предлагаемых в упомянутой публикации преобразований, и, в первую очередь, без реорганизации управления электроэнергетическими объектами, чересполосица в котором является одной из принципиальных причин аварий и катастроф, поручения президента страны выполнить не удастся. Этому будет препятствовать и непрофессионализм некоторых руководителей от энергетики. Одна только их неспособность грамотно решить простейшую школьную задачку о наполняемости бассейна водой ведет к хаотичному появлению в Крыму и Краснодарском крае в 2018 году в совокупности свыше 2300 МВт излишней невостребуемой генерируемой мощности. Стоит такая «ошибка» не менее 184 млрд. рублей. Решают все кадры, как давным-давно предупреждал известный государственный деятель.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему министр энергетики солгал президенту о причинах обесточивания Крыма