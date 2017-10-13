Пушков о внешней политике Трампа: «Так поступает потенциальный изгой»

Москва, , 23:33 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что последние внешнеполитические шаги администрации президента США Дональда Трампа могут привести к потере Вашингтоном поддержки даже со стороны его союзников в Европе.

«США выходят из ЮНЕСКО, могут выйти из освящённого ООН соглашения с Ираном. Что на очереди? Так поступает не мировой лидер, а потенциальный изгой», — написал сенатор 13 октября в своём микроблоге в Twitter.

Пушков отметил, что «даже Лондон — за ядерную сделку с Ираном». «Трампу следует трижды подумать, прежде чем решиться на выход из неё. Его поддержит только Израиль», — заключил он.

Напомним, 13 октября Дональд Трамп в очередной раз заявил, что сделка с Ираном была «одной из наихудших, в которых когда-либо участвовали США», и не исключил, что Вашингтон может выйти из соглашения «в любой момент».

Ни одна из стран, выступавших наряду с США в качестве международных посредников при заключении сделки по ядерной программе Ирана (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) не выразили поддержки позиции Вашингтона, а в МАГАТЭ подтвердили выполнение Тегераном всех обязательств по соглашению.

Днём ранее стало известно о решении Соединённых Штатов выйти из состава Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).