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Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины

Политика

Бывший премьер-министр обещает «поставить на ноги» Украину

Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины
European People's Party
Юлия Тимошенко

Киев, 13 октября 2017, 22:21 — REGNUM  Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины. Об это она сообщила 13 октября в эфире телеканала News One.

«Я буду баллотироваться в президенты. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — сказала депутат.

Тимошенко отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту главы государства и Арсения Яценюка в должности премьер-министра, но это ни к чему не привело.

«Больше я свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю», — заявила она.

Отметим, что Юлия Тимошенко уже претендовала на пост президента Украины в 2010 году. Тогда во втором туре выборов она уступила Виктору Януковичу.

Выборы президента Украины, напомним, должны состояться 31 марта 2019 года.

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