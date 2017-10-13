Более 40 тысяч заявок подано для участия в конкурсе «Лидеры России»

Москва, , 21:57 — REGNUM Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров рассказал журналистам, что для участия в конкурсе «Лидеры России» за двое суток с момента объявления конкурса подано уже более более 40 тысяч заявок.

«На сегодняшний день поступило более 40 тысяч заявок для участия в конкурсе. Такая популярность говорит о том, что существует потребность в хороших социальных лифтах», — цитирует слова Алексея Комиссарова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который стартовал 11 октября 2017 года. Принять участие в нем может любой гражданин РФ не старше 50 лет, имеющий управленческий опыт.

Триста финалистов получат гранты, на которые смогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев — в частности, им будет предоставлена возможность отбора в программу подготовки кадрово-управленческого резерва, который проводит Высшая школа управления РАНХиГС. Регистрация участников продлится до 6 ноября 2017 года.

По мнению президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрия Гусева, важнейшие интересы руководства страны в области внутренней политики выражены, в том числе, и в кадровых изменениях.

«В частности, это серьезная линия работы по смене неэффективных людей на эффективных. И это не обязательно «молодые технократы», а в целом перспективные люди, которые способны решать конкретные задачи, в конкретном регионе конкретной плоскости», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент консалтингового агентства «Bakster-group».

По мнению политолога, Президент РФ Владимир Путин применяет в лучшем смысле слова «имперскую» управленческую модель.

«Это кадровые схемы, когда потенциальные руководители страны начинали работать в комсомоле, потом на производстве, или на предприятии, в исполкоме города или области, потом они шли работать в партию, и таким образом получали очень широкий управленческий опыт, у них образовывалась необходимая полнота управленческих взглядов и подходов к решению насущных задач», — рассказал Дмитрий Гусев.

Напомним, ранее для ИА REGNUM Указ Президента РФ о смягчении квалификационных требований для госслужащих и идею кадрового конкурса «Лидеры России» прокомментировала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Екатерина Соколова.

«Все эти решения направлены на обновление и ускорение «социальных лифтов». Снижение квалификационных требований происходит прежде всего на входе на госслужбу, для младших сотрудников, тех, кто занимает младшие и средние должности, — рассказала Екатерина Соколова корреспонденту ИА REGNUM, — На мой взгляд, это очень важный сигнал для всего рынка труда, в том числе и корпоративного, который очень часто использует дискриминационные требования. «Имейте два года стажа, и мы смело возьмем Вас работать. А если Вы пока просто талантливый выпускник ВУЗа, идите и где-нибудь наберите два года стажа». А где человек должен набрать этот стаж?»

По мнению Екатерины Соколовой, Президент РФ своим решением дает очень четкий сигнал рынку труда, о том, что «надо пересматривать эти требования, пришло время для более динамичных карьерных лифтов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября первый заместитель Главы администрации президента России Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», целью которого станет «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны».

«Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении», — рассказал Сергея Кириенко.

Читайте подробнее: Кремль объявил конкурс управленцев для кадрового резерва страны

Как сообщается на сайте проекта, подать заявку на участие в конкурсе сможет любой гражданин России не старше 50 лет с опытом управления от пяти лет. Для участников младше 35 лет будут действовать облегчённые условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Читайте подробнее: Президент РФ своим указом смягчил требования к стажу госслужащих;

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль объявил конкурс управленцев для кадрового резерва страны