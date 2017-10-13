Могерини: Трамп не может отменить ядерную сделку с Ираном

Брюссель, , 21:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не может в одностороннем порядке отменить сделку по ядерной программе Ирана. Об этом 13 октября заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передаёт Agence France-Presse.

По словам главы дипломатии Евросоюза, соглашение с Тегераном «работает и выполняется».

13 октября Дональд Трамп в очередной раз заявил, что сделка с Ираном была «одной из наихудших, в которых когда-либо участвовали США».

По мнению главы Белого дома, соглашение дало «политическую и экономическую подпитку иранскому режиму» и позволяет Тегерану «развивать определённые элементы своей ядерной программы». В этой связи он не исключил, что сделка может быть отменена «в любой момент».

Находящийся в Санкт-Петербурге спикер меджлиса Ирана Али Лариджани, отвечая сегодня на вопрос о том, обдумает ли Тегеран выход из ядерной сделки, если её покинет США, заявил, что «такая возможность, непременно, есть».

Напомним, соглашение об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы было достигнуто в июле2015 года Ираном и шестёркой международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия).

По условиям подписанного в Вене «Совместного всеобъемлющего плана действий» Тегеран обязался свернуть разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН со своей стороны обязались снять все экономические, финансовые и политические санкции с Ирана.

Несмотря на то, что Иран, как подтвердили в МАГАТЭ, выполнил свою часть соглашения, Вашингтон решил оставить в силе часть своих односторонних санкций против республики для сохранения рычагов давления на Тегеран. Новая администрация США в 2017 году уже неоднократно расширяла санкции против Ирана.

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