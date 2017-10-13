Тиллерсон: США хотят изменить сделку с Ираном или выйти из нее

Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Вашингтон не исключает выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), если не сможет изменить этот документ, заявил 13 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Когда мы соглашаемся, что Иран выполняет условия договоренности — мы продлеваем режим снятия санкций, а как только они нарушают — это позволяет нам вернуть санкции», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США сослался на то, что президент США Дональд Трамп, отчитываясь о выполнении Ираном договоренностей СВПД, не подтвердил, что действия Тегерана соответствуют нормам принятого в США закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые финансовые санкции против Ирана и призвал всех союзников США присоединиться к ним. В тот же день Минфин США ввел санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который тут же внесли в американские списки организаций, поддерживающих терроризм.

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