МИД РФ: Москва сожалеет о выходе Израиля из ЮНЕСКО

Москва, , 21:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации крайне сожалеет о решении государства Израиль выйти из состава специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Соответствующее заявление сделала сегодня, 13 октября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Израиль последовал «дурному» примеру США, которые также заявили о выходе из ЮНЕСКО. Друной пример, как известно, заразителен.

«Данное решение руководства Израиля, которое последовало «дурному» примеру США, вызывает только сожаление», — сказала Захарова.

Она также констатировала, что в связи с «этим шагом», прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке ЮНЕСКО.