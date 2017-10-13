Пятница, 13 Октября 2017 года
23:41:31 МСК

МИД РФ: Москва сожалеет о выходе Израиля из ЮНЕСКО

Политика

Дурной пример заразителен

МИД РФ: Москва сожалеет о выходе Израиля из ЮНЕСКО
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 13 октября 2017, 21:22 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации крайне сожалеет о решении государства Израиль выйти из состава специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Соответствующее заявление сделала сегодня, 13 октября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Израиль последовал «дурному» примеру США, которые также заявили о выходе из ЮНЕСКО. Друной пример, как известно, заразителен.

«Данное решение руководства Израиля, которое последовало «дурному» примеру США, вызывает только сожаление», — сказала Захарова.

Она также констатировала, что в связи с «этим шагом», прекратится российско-израильское сотрудничество на площадке ЮНЕСКО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация Объединённых Наций