Вашингтон записал иранский Корпус стражей исламской революции в террористы

Вашингтон, , 21:09 — REGNUM США ввели санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает 13 октября Минфин США.

Кроме того КСИР внесен в американский список организаций, поддерживающих терроризм.

Стоит отметить, что это произошло сразу после выступления президента США Дональда Трампа, голословно обвинившего Иран в невыполнении условий Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка, выполнение которого позволяло решить проблему ядерной программы Ирана и снятия экономических санкций с этой страны.

Дональд Трамп пообещал ввести новые финансовые санкции против Ирана и призвал всех союзников США присоединиться к ним.

Напомним, в Корпус стражей исламской революции входят более 100 тыс. военнослужащих, военно-морские и военно-воздушные силы, считающиеся элитой вооруженных сил Ирана.

В данный момент контингенты КСИР на территории Сирии участвуют в боевых действиях против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Иран строго выполняет все требования СВПД и подчеркнул, что этот документ должен исполняться всеми его участниками, в числе которых и США.

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